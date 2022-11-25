Власть 25 ноября 2022, 19:02 Путин указал на высокомерие и холод некоторых российских чиновников Президент Путин: с чиновников «нужно сдирать» корку безразличного отношения к людям РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что с чиновников нужно сдирать «корку безразличного отношения к людям». Такой позицией глава государства поделился на встрече с матерями участников СВО.

«Среди чиновников есть те, кто относится к людям свысока, небрежно и с холодком. Это также касается и военкоматов», — сказал он.

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По словам Путина, задача властей избавиться от такой манеры общения

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На встрече с матерями военнослужащих российский лидер также заверил, что частичная мобилизация в стране закончилась. Он подчеркнул, что всех участников специальной военной операции на Украине можно отнести к числу героев.

Путин сообщил участникам встречи, что звонил некоторым военнослужащим, которые сейчас находятся на линии фронта. Президента поразил настрой бойцов, которые не ожидали от него звонка.