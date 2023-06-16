Власть 16 июня 2023, 17:32 Путин указал на втягивание НАТО в конфликт на Украине Путин: НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине РИА «Новости»

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НАТО, конечно, втягивается в конфликт на Украине, поставляя военную технику ВСУ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

«О чем мы говорим? Поставки идут военной техники, тяжелой техники. Сейчас рассматривается вариант поставки самолетов», — отметил глава государства.

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Путин добавил, что на одном участке фронта украинцы предприняли попытку атаки силами двух рот при поддержке пяти танков. На другом участке попытались атаковать примерно полторы роты при поддержке двух танков, сообщил президент. При этом танки Вооруженных сил Украины уничтожают, в том числе иностранные Leopard, подчеркнул глава государства.

Ранее Европарламент поддержал резолюцию, согласно которой НАТО должен начать интегрировать Украину в альянс после завершения конфликта. За инициативу проголосовали 425 депутатов.