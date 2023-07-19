Власть 19 июля 2023, 19:51 Путин указал на возможности для развития российских авиапроизводителей Путин: для расширения возможностей российских авиапроизводителей понадобится время РИА «Новости»

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Российские авиапроизводители не могут в одночасье расширить производственные возможности, для этого понадобится время. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Наши производители авиационной техники в одночасье не могут расширить свои производственные возможности. Это потребует определенного времени, даже несмотря на то, что заказ появился», — сказал он.

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По словам Путина, это связано с повышением тарифов, также российский лидер выразил надежду на то, что «эта задача тоже будет решена».

Ранее глава государства указал на необходимость сделать доступными авиаперевозки для людей. По его словам, авиакомпании не должны перекладывать высокую стоимость самолетов на плечи пассажиров.

Рабочую группу для развития отрасли малой авиации создали в Госдуме. Зампред нижней палаты Владислав Даванков заявил, что в стране нужно создать сеть центров подготовки пилотов для небольших самолетов.