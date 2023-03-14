14 марта 2023, 20:30
Путин указал на возможность ремонта «Северных потоков» после теракта
Путин: на ремонт «Северных потоков» потребуется время и новые технологии
Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил о возможности провести ремонт «Северных потоков», пострадавших после диверсий. На это понадобится время, средства и новые технологии.
«В мировой практике нет примеров ремонта систем, подобных „Северным потокам“, после ЧП таких масштабов», — отметил глава государства.
Реклама
По словам Путина, «теоретически, конечно, технологически все возможно». Но для этого нужны время, деньги и определенные новые технологии.
Реклама
«Но все возможно, конечно, это все можно сделать», — резюмировал российский лидер.
Также Путин сообщил, что специалисты компании «Газпром» обнаружили подтверждение вероятного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Речь идет о столбике, похожем на антенну. Аналогичная деталь была в местах взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
По мнению российского лидера, теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне. Он не исключил, что США были заинтересованы в этих диверсиях.
Газопровод Северный поток — 2
Владимир Путин
Реклама
Реклама