Важное 14 марта 2023, 20:30 Путин указал на возможность ремонта «Северных потоков» после теракта Путин: на ремонт «Северных потоков» потребуется время и новые технологии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил о возможности провести ремонт «Северных потоков», пострадавших после диверсий. На это понадобится время, средства и новые технологии.

«В мировой практике нет примеров ремонта систем, подобных „Северным потокам“, после ЧП таких масштабов», — отметил глава государства.

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По словам Путина, «теоретически, конечно, технологически все возможно». Но для этого нужны время, деньги и определенные новые технологии.

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«Но все возможно, конечно, это все можно сделать», — резюмировал российский лидер.

Также Путин сообщил, что специалисты компании «Газпром» обнаружили подтверждение вероятного наличия еще одного взрывного устройства на газопроводе «Северный поток». Речь идет о столбике, похожем на антенну. Аналогичная деталь была в местах взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

По мнению российского лидера, теракт на «Северных потоках» был совершен на государственном уровне. Он не исключил, что США были заинтересованы в этих диверсиях.