Власть 16 января 2024, 17:32 Путин заявил о важности привлечения молодежи к общественной работе Путин призвал привлекать российскую молодежь к общественной работе РИА «Новости»

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Необходимо задействовать российскую молодежь в общественной работе, поскольку представители этой категории лучше чувствуют свои поколения. На это указал президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов страны.

«Безусловно, нужно привлекать молодежь. Как мы любим говорить — это штамп такой, но, тем не менее, он оправданный — за молодыми будущее», — отметил глава государства.

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По словам Путина, молодежь лучше пропускает через себя «поколенческие вещи», поэтому способна тоньше реагировать на запросы общества. Президент назвал этот аспект важным.

Говоря о привлечении молодежи к общественной работе, глава государства напомнил, что в конце 2023 года в России стартовала программа развития муниципального кадрового управленческого резерва.

Во время совещания с главами муниципалитетов Путин также сообщил, что в 2024 году в стране запустят еще два потока школы мэров. На стартовавших ранее первых двух потоках обучаются 160 человек, отметил президент.