16 января 2024, 17:32
Путин заявил о важности привлечения молодежи к общественной работе
Путин призвал привлекать российскую молодежь к общественной работе
Необходимо задействовать российскую молодежь в общественной работе, поскольку представители этой категории лучше чувствуют свои поколения. На это указал президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов страны.
«Безусловно, нужно привлекать молодежь. Как мы любим говорить — это штамп такой, но, тем не менее, он оправданный — за молодыми будущее», — отметил глава государства.
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По словам Путина, молодежь лучше пропускает через себя «поколенческие вещи», поэтому способна тоньше реагировать на запросы общества. Президент назвал этот аспект важным.
Говоря о привлечении молодежи к общественной работе, глава государства напомнил, что в конце 2023 года в России стартовала программа развития муниципального кадрового управленческого резерва.
Во время совещания с главами муниципалитетов Путин также сообщил, что в 2024 году в стране запустят еще два потока школы мэров. На стартовавших ранее первых двух потоках обучаются 160 человек, отметил президент.
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Владимир Путин
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