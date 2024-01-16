Власть 16 января 2024, 17:54 Путин указал на важность подготовки кадров в Донбассе Путин призвал обеспечить новые территории программами развития кадров РИА «Новости»

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Все программы развития подготовки муниципальных кадров должны быть доступны Донбассу и Новороссии. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании с главами муниципалитетов субъектов России.

«Им нужно встраиваться в нашу правовую систему», — отметил он.

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Глава государства высоко оценил работу муниципальных служащих, отметив, что она вносит свой вклад в развитие малых районов, поселков и городов.

Ранее Путин назвал приоритетом законодателей юридически обеспечить полную интеграцию новых регионов России. По его словам, местные жители должны почувствовать себя частью страны.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что на полную интеграцию Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования понадобится два года.