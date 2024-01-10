Важное 10 января 2024, 12:31 Путин указал на важность оказания поддержки многодетным семьям Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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Россия старается делать все, чтобы оказывать поддержку многодетным семьям. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями общественности Анадыря.

«Важно, чтобы государство такие семьи поддерживало. Мы и стараемся это делать», — сказал он.

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Президент напомнил, что в стране действует целый набор мер поддержки многодетных семей. Такой категории населения доступна льготная ипотека. Многодетные семьи освобождаются от налога на доходы, если решили улучшить жилищные условия. Также действует единая система льгот — от беременности женщины до 18-летия ее ребенка, подчеркнул Путин.

Глава государства признался, что его радует «мода на многодетность». По его словам, среди россиян действительно становится популярно иметь много детей.

Сегодня Путин прилетел на Чукотку. Этот регион стал первым, который российский лидер посетил в 2024 году.