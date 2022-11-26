Власть 26 ноября 2022, 00:41 Путин указал на важность использования Россией опыта противодействия западному оружию Путин: опыт СВО нужно использовать для совершенствования российского оружия РИА «Новости»

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Опыт противодействия современному западному оружию во время спецоперации надо применять для улучшения российской оборонной продукции. С таким заявлением президент России Владимир Путин выступил на мероприятии, посвященному 15-летию Ростеха, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер считает данный опыт «очень хорошим», поэтому его нужно использовать для улучшения качества, надежности и характеристик некоторых образцов отечественного оружия.

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Он подчеркнул, что Ростех должен тесно сотрудничать с профильными предприятиями, конструкторскими бюро и научными центрами корпорации со специалистами Минобороны.

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Путин также рекомендовал руководителям предприятий внедрять дополнительные меры социальной поддержки сотрудников и их семей. Например, назначать премии наиболее отличившимся специалистам, сообщил «Царьград».

Ранее Путин заявил о необходимости нарастить объемы производимой военной продукции, чтобы удовлетворить все потребности Вооруженных сил. По словам российского лидера, в ходе проведения спецоперации специалисты получили качественный опыт по противодействию современным образцам военной техники Запада.