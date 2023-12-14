Власть 14 декабря 2023, 14:13 Путин указал на уверенность в собственных действиях Президент России Путин: я абсолютно уверен в том, что делаю РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что он абсолютно уверен в том, что делает. Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Конечно, поле зрения должно быть широким, но нужно идти к цели, если уверен в том, что ты делаешь. А я уверен», — подчеркнул он.

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Президент отметил, что чувство долга помогает переживать стресс.

«Без всякого пафоса могу сказать об этом. За многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться, чтобы выбирать самое главное и делать все для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху», — отметил Путин.

В ходе прямой линии Путин также затронул тему экономики. По его словам, у отечественной экономики его огромный запас прочности, который обусловили рост возможностей силовой составляющей, устойчивость финансово-экономической системы и высокая консолидация общества.