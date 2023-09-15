Важное 15 сентября 2023, 12:21 Путин указал на стабильное развитие российской экономики Президент Путин: экономика России по-прежнему развивается стабильно

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Ситуация в экономике России остается надежной и стабильной. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко.

«Мы с вами продолжаем контакты, консультации по поводу наших отношений и по поводу взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. Здесь все стабильно, надежно развивается, слава богу», — отметил Путин.

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Он пообещал Лукашенко, что подробно расскажет о завершении процесса подготовки бюджета. Российский лидер добавил, что состояние экономики страны отражается на взаимодействии с Белоруссией в рамках Союзного государства.

Президент республики выразил надежду на то, чтобы экономики обеих стран в 2024 году смогут выйти на досанкционный уровень.

Переговоры Путина и Лукашенко проходят в Сочи. Президенты обсудят как ситуацию в регионе, также и международную обстановку.