Важное 04 июля 2023, 11:34 Путин указал на сплоченность народа России в условиях гибридной войны Путин: против России идет гибридная война, но народ страны сплочен как никогда РИА «Новости»

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Против России ведут гибридную войну, однако народ страны сплочен как никогда раньше. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Путин напомнил, что внешние силы долгое время реализовывали у российских границ проект по превращению Украины в антироссийское государство. Соседнюю страну восемь лет накачивали оружием, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали неонацистской идеологии, отметил президент РФ. Все это делали для того, чтобы поставить под удар безопасность России, пояснил глава государства.

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«И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции», — указал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям. Даже в текущей обстановке страна продолжает устойчиво развиваться, обратил внимание Путин.

«Российский народ как никогда консолидирован», — подытожил глава государства.