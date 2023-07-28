Власть 28 июля 2023, 12:02 Путин указал на совпадение позиций России и Африки по международным вопросам Путин: позиции РФ и Африки по ряду вопросов международной повестки похожи или совпадают Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Позиции России и африканских государств по ключевым международным вопросам во многом похожи, а то и полностью одинаковы. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Текстовая трансляция ведется на сайте Кремля.

Президент России обратил внимание на то, что страна вместе с государствами Африки выступает за создание «новой, более справедливой архитектуры мироустройства», отстаивают международное право и координируют свои подходы к ключевым темам международной повестки.

Реклама

«Характерно, что по многим из них наши позиции очень близки или полностью совпадают», — подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, на это указывают главные положения политической декларации, подготовленной для одобрения саммитом.

Российский президент также констатировал расширение двустороннего партнерства в области противодействия «расползанию террористической угрозы» и реагирования на вызовы в сфере информационной безопасности.

Также Россия и Африка не приемлют односторонние санкции и сообща выступают против применения тематики климата, «гендерной повестки» и защиты прав человека в политических целях, резюмировал Путин.