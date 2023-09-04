04 сентября 2023, 17:00
Путин указал на снижение доли доллара и евро в расчетах с Турцией
Путин: в расчетах с Турцией стали активнее использоваться рубль и лира
Турция и Россия стали активнее использовать рубли и лиры при «коммерческих обменах», при этом доля евро и доллара во взаиморасчетах снижается. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют — рубля и лиры — в коммерческих обменах», — констатировал Путин.
Он добавил, что национальные банки двух стран занимаются развитием корреспондентской сети между их финансовыми и кредитными организациями.
Кроме того, по словам российского лидера, продолжается рост товарооборота между Россией и Турцией. По итогам прошлого года показатель вырос на 86% и достиг рекордных 62 миллиардов долларов. В первой половине 2023 года удалось добиться роста еще на 4%.
Открывая сегодняшние переговоры с Эрдоганом, Владимир Путин отметил, что отношения России с Турцией развиваются хорошими темпами.
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