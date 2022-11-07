Путин указал на сезонный характер COVID-19 в России | 360°

Власть 07 ноября 2022, 18:25 Путин указал на сезонный характер COVID-19 в России Президент Путин призвал власти не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусом РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин попросил не ослаблять внимание к ситуации с коронавирусной инфекции, отметив, что она начинает приобретать сезонный характер. Об этом российский лидер заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

«Все равно надо над этим работать, не ослаблять внимание к этим вопросам, потому что вся история приобретает сезонный характер, как говорят специалисты», — почеркнул Путин.

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Президент прокомментировал реплику главы региона о том, что тема ковида уже «практически закрыта». По словам Рудени, сейчас в больницах области находятся всего 30 человек с коронавирусом. Тверские власти продолжают принимать профилактические меры.

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По данным федерального оперштаба, число новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки составило 4421. Также в стране были госпитализированы около 500 заболевших COVID-19.

Ведущий научный сотрудник Института вирусологии Виктор Ларичев объяснил спад заболеваемости ковида в России тем, что многие люди уже переболели и у них выработался иммунитет.