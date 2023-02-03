Важное 03 февраля 2023, 14:13 Путин указал на роль борьбы с терроризмом для внутренней безопасности страны Путин: борьба с терроризмом играет важную роль для внутренней безопасности страны РИА «Новости»

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Борьба с терроризмом является особенно важной для обеспечения внутренней безопасности России, заявил президент Владимир Путин. Работу по этому направлению он обсудил на совещании с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

Обращаясь к участникам совещания, глава государства отметил, что на повестке дня будет вопрос, который является чрезвычайно важным для обеспечения внутренней безопасности России.

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Путин напомнил, что на протяжении последний десятков лет эта тема продолжает быть актуальной и для многих других стран мира.

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«Сегодня для нас [это] имеет особое значение — речь идет о борьбе с терроризмом», — подчеркнул Путин.

ФСБ ранее неоднократно заявляла о задержании преступников, связанных со Службой безопасности Украины. В частности, в начале февраля в Свердловской области задержали трех россиян, готовивших теракты на железной дороге за вознаграждение от украинских неонацистов.

Глава военной разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признавал, что на территории России действуют диверсанты, которые занимаются подготовкой атак и вербовкой. Буданов и его ведомство, по данным ФСБ, являются организаторами теракта на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года.