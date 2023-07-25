Власть 25 июля 2023, 17:57 Путин указал на риск ускорения инфляции в России Президент Путин: есть признаки грядущего ускорения инфляции в России Freepik

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Сейчас инфляция в России «умеренная», однако есть риск ускорения ее темпов. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«На текущий момент она (инфляция — прим. ред.) умеренная, но уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», — указал глава государства.

Президент подчеркнул важность сохранения ценовой стабильности российской экономики и баланса спроса и предложения. Главную роль в этом процессе должно сыграть правительство. Именно кабмин обязан поспособствовать максимальному расширению производства товаров и услуг и расшивке «узких мест» в энергетике, логистике и других сферах, отметил Путин.

Он назвал развитие экономики «важнейшей задачей» и анонсировал обсуждение конкретных шагов и механизмов в этом направлении на ближайшем заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.