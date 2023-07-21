Власть 21 июля 2023, 13:31 Путин указал на разочарование Запада неудавшимся контрнаступлением ВСУ Президент России Путин заявил, что Запад разочаровало неудачное контрнаступление ВСУ РИА «Новости»

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Иностранное вооружение и наемники не помогли украинской армии продвинуться в зоне проведения спецоперации. Западные кураторы киевского режима разочаровались в провалившемся контрнаступлении, заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин.

«Очевидно, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы результатами так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти», — заявил он.

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Кампания ВСУ, по словам Путина, не принесла результатов. Им не помогли ни колоссальные ресурсы, направленные на помощь киевскому режиму, ни вооружение, ни тысячи иностранных наемников и советников.

Глава государства отметил профессиональную работу российского командования спецоперации и мужество солдат. Якобы неуязвимая западная техника, по его словам, сгорела. По своим тактико-техническим данным она часто уступала даже некоторым образцам советского производства.

Владимир Путин сказал, что запасы оружия на Западе истощились. Несмотря на это, элиты США по-прежнему заинтересованы в затягивании конфликта.

Украинские военнослужащие признались журналистам, что разочаровались в результатах контрнаступления, сообщил «Царьград». Западные кураторы, по их словам, ждали слишком многого от бойцов без необходимых знаний и навыков.