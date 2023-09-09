Власть 09 сентября 2023, 09:46 Путин указал на принципы построения отношений России и КНДР Путин: отношения России и КНДР строятся на принципах добрососедства и уважения YouTube

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СССР три четверти века назад первым признал новое суверенное государство — Северную Корею. С тех пор отношения между двумя странами уверенно развиваются, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Ее текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Примите сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования Корейской Народно-Демократической Республики», — отметил глава государства в обращении к лидеру Северной Кореи.

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Путин обратил внимание, что все эти годы отношения между Россией и КНДР неизменно строились на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Обе страны накопили значительный опыт конструктивного сотрудничества в различных областях.

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях», — подчеркнул президент.

Он отметил, что это в полной мере отвечает интересам народов обеих стран, а также обеспечению безопасности и стабильности как на Корейском полуострове, так и в Северо-Восточной Азии.

Президент России также пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а гражданам КНДР — мира и благополучия.