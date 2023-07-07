Важное 07 июля 2023, 15:26 Путин указал на попытки некоторых стран создать сложности для России Президент Путин: ряд стран пытаются создать трудности для России, но она справится с ними РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин выразил уверенность, что Россия справится с теми сложностями, которые ей пытается создать ряд государств. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Мы обсудим сегодня те меры, которые мы принимаем и должны принимать для преодоления сложностей, которые создаются некоторыми странами в отношении России», — сказал он.

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По словам Путина, до сих пор они не смогли добиться целей, которые ставят относительно России.

«Уверен: ничего и не получится», — подчеркнул президент.

Одной из главных тем в мировой прессе остаются просьбы киевского режима дать ему больше оружия для борьбы с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала методы, которыми Запад давит на другие страны для поставок Украине вооружения, средневековой инквизицией.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что президент Владимир Зеленский делает большую ошибку, требуя все большей помощи у западных государств. Ведь украинский лидер прекрасно понимает, что проигрывает в конфликте с российским государством.