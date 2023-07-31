Власть 31 июля 2023, 14:13 Путин указал на поддержку депутатского корпуса его работы Путин поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за поддержку по ключевым моментам РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за совместную работу в ходе прошедшей сессии. Глава государства выразил признательность во время встречи со спикером нижней палаты парламента.

«Хочу выразить слова благодарности за поддержку по ключевым моментам развития страны и, прежде всего, конечно, внешней политики», — сказал Путин.

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Президент отметил консенсус всех политических партий, несмотря на разные подходы к решению социальных, экономических и некоторых внутриполитических вопросов. Несогласие в таких моментах глава государства назвал естественным.

Путин добавил, что по ключевым судьбоносным моментам, связанным с жизнедеятельностью и с существованием российского государства, он всегда чувствует поддержку со стороны депутатского корпуса. Президент поблагодарил за это Володина и всех парламентариев.

Ранее глава государства выразил признательность представителям российского флота за стойкость, надежность и преданность стране. ВМФ всегда надежно защищал рубежи страны и продолжает блестяще справляться с задачами, отметил Путин.