Власть 23 ноября 2022, 19:09 Путин указал на опасность для стран ОДКБ со стороны Афганистана Президент Путин заявил об опасности проникновения боевиков из Афганистана в страны ОДКБ РИА «Новости»

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Обстановка в Афганистане остается сложной и требует дальнейшей совместной работы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин в ходе саммита лидеров государств объединения, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер подчеркнул, что с территории Афганистана могут проникнуть боевики международных террористических организаций.

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«Распространение экстремистской идеологии среди населения стран Центральной Азии повышает риск активизации радикального подполья в регионе. Это касается всех наших стран», — заявил Путин.

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Президент России отметил, что необходимо продолжать совместную работу по всем ключевым вопросам афганской проблемы по линии специальных служб для своевременного выявления угроз терроризма, экстремизма и наркопреступности.

Он призвал нейтрализовать угрозы при помощи совместных операций и оперативных мероприятий, которые уже показали свою эффективность. Также Путин отметил, что необходимо задействовать и другие механизмы для стабилизации ситуации в Афганистане.

«Приоритетная задача на данном этапе — обеспечить формирование по-настоящему инклюзивного афганского правительства, в которое войдут представители всех этнических групп на необходимом уровне», — подчеркнул президент России.

Вопрос, добавил Путин, уже поднимали на минувшей неделе в рамках прошедшего в России заседания московского формата консультаций.

В ходе своего выступления президент России отметил, что ОДКБ помогает странам-участницам обеспечивать защиту национальных интересов и суверенитет. Он согласился с мнением, что проблемы в организации есть, но свою главную миссию организация продолжает выполнять в полном объеме.