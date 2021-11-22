Путин указал на нежелание Украины выполнять Минские соглашения

Украинские власти не торопятся выполнять Минские соглашения и следовать договоренностям, которые были достигнуты в «нормандском формате» по ситуации в Донбассе. Мнениями о конфликте на востоке Украины в ходе телефонной беседы обменялись президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин указал на упорный отказ Украины выполнять как Минские соглашения, так и договоренности «нормандского формата».

Особую озабоченность глава РФ выразил насчет провокационных шагов украинской стороны по намеренному обострению ситуации в Донбассе. Президент России упомянул в том числе применение «запрещенных минским „Комплексом мер“ вооружений».

В МИД Украины тем временем, уточнила газета «Известия», рассказали об отсутствии плана наступления в Донбассе. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба заметил, что проведение военной наступательной операции украинская сторона не планирует и намерена разрешить конфликт политико-дипломатическим путем.

Кулеба обратил внимание, что украинская дипломатия будет и впредь работать над укреплением обороны. Меры якобы направлены на сдерживание России от агрессии.