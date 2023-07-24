Власть 24 июля 2023, 01:10 Путин указал на невыполнение условий зерновой сделки Западом Путин: Запад не выполнил ни одного из условий зерновой сделки РИА «Новости»

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Ни одно из условий зерновой сделки, которые коснулись вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, не выполнили. Об этом президент Владимир Путин написал в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Он отметил, что Запад продолжает чинить препятствия даже безвозмездной передаче Россией минеральных удобрений нуждающимся странам.

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«Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению. Остальное остается в недобросовестных руках европейцев», — написал он.

При этом речь идет о «сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе», добавил Путин.

Глава государства также заверил, что Россия способна заместить украинское зерно на коммерческой и на безвозмездной основе. К тому же в стране в 2023 году ожидается рекордный урожай.