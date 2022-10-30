Путин указал на необходимость молодых квалифицированных кадров для транспортной отрасли России | 360°

30 октября 2022, 10:52
Путин указал на необходимость молодых квалифицированных кадров для транспортной отрасли России
Президент Пунин: транспортная отрасль России нуждается в молодых квалифицированных кадрах
Президент России Владимир Путин заметил, что транспортная отрасль страны нуждается в молодых квалифицированных кадрах. Глава государства указал на это в поздравлении работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, которое опубликовано на сайте Кремля.
«Необходимо создавать условия для притока в отрасль молодых квалифицированных кадров», — отметил президент.
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В поздравлении сказано, что в профессиональный праздник транспортников чествуют водителей и ремонтников, инженеров и конструкторов, работников профильных предприятий и организаций.
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От работы этой важной отрасли, обратил внимание Путин, зависит качество жизни миллионов россиян.
«Сегодня перед вами стоят серьезные, востребованные задачи, главные из которых — масштабная модернизация и совершенствование инфраструктуры комплекса», — резюмировал президент.
Он также упомянул важность расширения рынка автотранспортных услуг, внедрения современных логистических схем, экологичность и безопасность перевозок.
Ранее были названы все автомобили, на которых ездил Путин.
Минтранс РФ
Владимир Путин
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