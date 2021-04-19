Путин указал на необходимость максимально эффективно расходовать каждый рубль в экономике

России необходимо стремиться к достижению максимального результата в развитии экономики. Президент РФ Владимир Путин призвал к бережному использованию каждого рубля.

Глава государства озвучил свою точку зрения на совещании по подготовке послания Федеральному собранию. Слова Путина привело РИА «Новости».

«Конечно, нам нужно, чтобы и результат был максимальным с точки зрения развития экономики», — обратил внимание российский лидер. Речь в том числе идет о поддержке предприятий и населения страны, которые в ней нуждаются.

Путин заметил, что отношение к государственным финансам должно быть рачительным: каждый рубль нужно использовать эффективно — чтобы он «пошел на пользу развития экономики и каждого конкретного человека, на поддержку которого эти средства будут направляться».

Важными темами в послании президента Федеральному собранию станут социальные вопросы и развитие инфраструктуры.

Владимир Путин выступит с посланием 21 апреля, оно пройдет в очном формате. Журналистам для присутствии на мероприятии необходимо сдать два отрицательных ПЦР-теста.