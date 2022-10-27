Власть 27 октября 2022, 19:45 Путин указал на необходимость для России использовать все свое историческое наследие Путин: России не стоит отказываться от времен царской империи и СССР РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россия должна использовать все свое историческое наследие и не отказываться от положительных аспектов царских времен и СССР. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Я считаю необходимым использовать все наше историческое наследие. Нельзя отказываться ни от того положительного, что было в истории России, связанного с царской империей, <...> что было <...> в истории Советского Союза», — сказал российский лидер.

Реклама

По его словам, и в царские времена, и в периоде существования Советского Союза были свои минусы и проблемы. Он подчеркнул, что они по-разному преодолевались и имели особые последствия.

Реклама

Президент также заявил, что распад СССР привел к разрушению мирового равновесия политических сил. Он добавил, что именно это событие позволило западным странам провозгласить однополярное мироустройство, которое сейчас «уходит в прошлое».

Путин сообщил, что мир стоит на историческом рубеже, а впереди грядет самое опасное десятилетие, сообщил «Царьград».