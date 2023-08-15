Важное 15 августа 2023, 10:27 Путин указал на готовность большинства стран отстаивать суверенитет Путин: большинство государств готовы отстаивать свой суверенитет РИА «Новости»

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Большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.

«Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира», — отметил глава государства.

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По его словам, укрепляются новые экономические и политические центры. Все это должно стать фундаментом для стабильного и поступательного глобального развития, а также для справедливого решения проблем и повышения качества жизни миллионов людей, указал Путин.

Кроме того, президент назвал крайне важными и востребованными открытые, честные, непредвзятые дискуссии по вопросам глобальной и региональной повестки. Всему мировому сообществу предстоит на равных созидать контуры будущего, подчеркнул глава государства.