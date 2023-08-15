15 августа 2023, 10:27
Путин указал на готовность большинства стран отстаивать суверенитет
Путин: большинство государств готовы отстаивать свой суверенитет
Большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности.
«Мы видим, как последовательно идет формирование многополярного мира», — отметил глава государства.
Реклама
По его словам, укрепляются новые экономические и политические центры. Все это должно стать фундаментом для стабильного и поступательного глобального развития, а также для справедливого решения проблем и повышения качества жизни миллионов людей, указал Путин.
Кроме того, президент назвал крайне важными и востребованными открытые, честные, непредвзятые дискуссии по вопросам глобальной и региональной повестки. Всему мировому сообществу предстоит на равных созидать контуры будущего, подчеркнул глава государства.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама