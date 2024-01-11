Власть 11 января 2024, 11:59 Путин указал на эффективность отечественных систем разведки в зоне СВО Путин: все системы разведки в зоне СВО применяются эффективно РИА «Новости»

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Все разведывательные отечественные системы, в том числе беспилотные летательные аппараты, эффективно применяются в зоне проведения специальной военной операции. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с предпринимателями в Хабаровске.

Глава государства обратился к одному из участников встречи, который говорил о разработанной модульной платформе для беспилотников. Ее уже успели испытать в зоне проведения спецоперации. Президент отметил, что подобная продукция крайне востребована.

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«И ударные беспилотники, и разведывательные. И они очень эффективно применяются», — подчеркнул Путин.

Он призвал опережать противника и всегда быть на шаг впереди при разработке беспилотников. По словам президента, у соотечественников это получается. Путин напомнил, что дроны — один из современных способов ведения вооруженной борьбы.

Утром 11 января президент прибыл в Хабаровск с рабочим визитом. Он уже успел посмотреть презентацию планов социально-экономического развития городов Дальнего Востока, после чего отправился на встречу с предпринимателями Дальневосточного федерального округа.