Власть 24 мая 2023, 17:26 Путин указал на двойные стандарты Украины по отношению к России Путин: Украина получает деньги за транзит газа и продолжает называть Россию агрессором РИА «Новости»

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Украина использует двойные стандарты по отношению к России, продолжая получать деньги за транзит газа по единственной сохранившейся нитке, но при этом называет страну агрессором. Об этом в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Украина, как и другие страны ЕС, несет ответственность за прошедший энергетический кризис.

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Президент напомнил, что трубопровод «Северный поток» взорвали, проходящий рядом «Северный поток — 2» остался неоткрытым, а много лет действующий маршрут Ямал — Европа закрыла Польша.

Украина также не осталась в стороне, перекрыв одну из двух ниток газопровода, по которой шло российское сырье.

«По второй нитке мы продолжаем поставлять газ в Европу, а Украина, несмотря на то, что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — заявил Путин.

Оставаться без дохода от транзита российского газа украинские власти не хотят, сообщила газета The Washington Post. По данным издания руководство страны и компании «Нафтогаз» призвали сохранить перекачку российского газа, заявив, что полное перекрытие трубы невозможно.

При этом в апреле общий объем прокачки через украинскую территорию в страны Европы снизился на 7,6% до 38,5 миллиона кубометров в сутки. Украинский транзит остался единственным прямым путем поставок российского газа в страны Европы. Прокачка по трубопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» идет в обход.