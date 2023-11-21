Власть 21 ноября 2023, 11:08 Путин указал на ангажированность международных институтов в конфликте в Донбассе Путин заявил об ангажированной позиции СПЧ ООН по конфликту в Донбассе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Международные институты в сфере прав человека, в том числе СПЧ ООН, на протяжении всего конфликта на территории Донбасса и Новороссии демонстрировали ангажированность. Об этом заявил президент России Владимир Путин на международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека. Его процитировал ТАСС.

«На протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии международные институты, призванные гарантировать и продвигать права человека, <…>, продемонстрировали свою ангажированность», — указал Путин.

Реклама

По его словам, СПЧ ООН и Совет Европы не решили стоящие перед ними задачи.

Ранее президент России призвал создать институт уполномоченных по правам человека в новых регионах страны. Он обратил внимание на необходимость как можно быстрее наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями по данному вопросу.

До этого в рамках пленарной сессии XX заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин перечислил шесть принципов современной РФ. Одним из пунктов стало равноправие среди граждан.