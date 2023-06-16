Важное 16 июня 2023, 16:31 Путин указал, что Запад умалчивает, когда на самом деле началась война на Украине Президент РФ Путин: война на Украине началась в 2014 году при поддержке спонсоров с Запада РИА «Новости»

Читать 360tv в

Война на Украине на самом деле началась в 2014 году, но на Западе «стараются не говорить» об этом. На это указал президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства отметил, что войну развязала сама Украина при поддержке западных спонсоров. Сейчас Запад прикладывает максимум усилий к тому, чтобы нанести России стратегическое поражение.

Реклама

Путин также высказался о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские войска предпринимают новые и новые попытки атак, бои продолжаются прямо сейчас, в частности на Запорожском направлении, но «шансов у Киева нет». До сих пор ВСУ не достигли целей ни на одном из участков фронта, при этом потеряв 186 танков и 418 бронемашин, заметил президент.

Владимир Путин добавил, что Украина полностью опирается на технику, получаемую извне, а «так долго не навоюешь».

О том, что войну на Украине развязал киевский режим, президент России неоднократно говорил и ранее.