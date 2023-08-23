Власть 23 августа 2023, 01:27 Путин удивился безжалостности украинского командования по отношению к солдатам Путин: командиры ВСУ безжалостно толкают солдат на минные поля и под артиллерию Пресс-служба Минобороны

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Командование ВСУ толкает своих солдат на минные поля и под российскую артиллерию, как будто это не их граждане. Этому удивился президент России Владимир Путин в беседе с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Цитату привел ТАСС.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперед на минные поля, под наши артиллерийские удары. <…> Это потрясающе», — удивился Путин и добавил, что это «их дела и их проблемы».

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Глава государства отметил, что ситуация на линии соприкосновения стабильная. Пасечник доложил президенту о формировании органов власти в ЛНР и дополнительных мерах безопасности во время проведения выборов в республике.

Встреча президента и врио главы ЛНР началась ночью, до этого Путин был на заседании Совета по нацпроектам.