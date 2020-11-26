Путин удаленно открыл цех по производству вакцины от СОVID-19 под Иркутском

Президент России Владимир Путин открыл фармацевтический цех в Братске. Теперь в Иркутской области будут производить в том числе препараты от коронавируса. В мероприятии глава государства участвовал по видеосвязи.

«Рад очень вас приветствовать — и по хорошему поводу. Потому что сегодня на одной из площадок компании „Фармасинтез“ — на предприятии „Братскхимсинтез“, где вы и находитесь, в Иркутской области — открывается новый современный цех по производству субстанции для лекарственных препаратов», — привело слова Путина РИА «Новости».

Президент отметил, что власти будут и дальше поддерживать высокотехнологичные фармацевтические производства. Такие проекты создают рабочие места и спрос на перспективные технологии. Кроме того, они позволяют укреплять позиции страны и создавать точки роста для регионов.

«Будем мы и дальше оказывать поддержку подобным проектам, нацеливать на такие задачи институты развития», — заключил глава государства.

Ранее «Фармасинтез» сообщал, что начнет выпускать вакцину от коронавируса «Спутник V» на промышленном уровне с начала 2021 года. Компания существует на рынке с 1997 года. Все это время специалисты занимались производством лекарств от туберкулеза, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ВИЧ и СПИДа. Заводы «Фармасинтеза» находятся в Санкт-Петербурге, Иркутске, Тюмени и Уссурийске. Площадку в Братске компания развивает уже шесть лет. В производство вложено около 1,3 миллиарда рублей.