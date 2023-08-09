Власть 09 августа 2023, 16:09 Путин учредил звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России» Президент Путин учредил звание заслуженного работника ОПК России РИА «Новости»

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В России учредили звание «Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса». Указ подписал сегодня президент Владимир Путин.

Согласно документу, почетное звание устанавливается «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы Российской Федерации». Указ также утверждает положение о новом звании.

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Звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса РФ присуждается за обеспечение выполнения гособоронзаказа, выработку и реализацию государственной политики в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства. Награду можно получить, в частности, за разработку и внедрение современных образцов вооружения, военной и специальной техники, выполнение производственных заданий с опережением графика, создание и реализацию комплексных мер обеспечения устойчивого инновационного развития сферы.

Кабмину поручили обеспечить финансирование расходов, связанных с исполнением указа.