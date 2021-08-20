Путин: талибы* пришли к власти, чтобы не допустить развала в Афганистане

Президент Владимир Путин, выступая после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, сказал, что талибы* пришли к власти, чтобы не допустить развала в стране. Он добавил, что сторонники движения «Талибан»* контролируют почти весь Афганистан, поэтому нужно исходить из этих реалий.

«Движение „Талибан“* контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала Афганского государства», — процитировало РИА «Новости» Путина.

Меркель прилетела в Москву на встречу с Путиным 20 августа. Из столицы России она отправится в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. В самом начале разговора с Путиным произошел курьезный случай: речь российского лидера об экономическом развитии прервал телефонный звонок. Глава правительства ФРГ перед встречей забыла выключить гаджет и положила его в карман.

Талибы* захватили власть в Афганистане в конце прошлой недели. Они без боя вошли в Кабул и заняли президентский дворец. После этого сотни афганцев ринулись в международный столичный аэропорт в надежде сбежать от жизни по законам шариата. Там начался хаос. Несколько человек погибли.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.