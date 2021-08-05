Путин срочно вызвал к себе министра транспорта Савельева

Президент РФ Владимир Путин срочно вызвал к себе министра транспорта Виталия Савельева. Это произошло во время совещания с членами правительства, сообщила «Газета.ru».

В ходе совещания Савельев попросил президента поддержать изменения в законодательстве, которые позволят перевести в цифровой формат 90% всех перевозочных документов на автомобильном транспорте. Это ускорит движение товаров. В ответ Путин предложил министру обсудить это лично.

«Что касается проекта этого закона и всего, что с этим связано, а также работы с подзаконными актами… Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Мы с вами просто поговорим. Я в Кремле сейчас», — сказал президент.