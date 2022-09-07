«Мерзни, волчий хвост!» Путин словами из сказки ответил замерзающей без России Европе | 360°

Власть 07 сентября 2022, 12:59 Поделиться Telegram

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Viber «Мерзни, волчий хвост!» Путин словами из сказки ответил замерзающей без России Европе Путин заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители вне рамок контрактов РИА «Новости»

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Российские компании не будут поставлять энергоносителей больше, чем заявлено в уже подписанных контрактах. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин.

Он заявил об этом во время выступления в рамках дискуссии на Восточном экономическом форуме.

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«Ничего поставлять не будем вне рамок контракта. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке, приговаривать: „Мерзни, мерзни, волчий хвост!“» — сказал Путин.

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По словам президента страны, западные государства принимают опрометчивые решения, желая ограничить цены на поставляемые Россией нефть и газ. Он сказал, реализация таких планов приведет к повышению стоимости этих ресурсов.

Также он отметил, что в случае введения дополнительных правил-регуляторов Россия их выполнять не будет. Кроме того, Запад и вовсе может остаться без энергоносителей в случае, если условия поставок будут противоречить интересам родной страны компании-поставщика.

По мнению Путина, у других государств сейчас не то положение, чтобы диктовать России свою волю.

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