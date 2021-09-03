Путин сравнил вывод советских войск из Афганистана и уход военных США

Уход американских военных из Афганистана привел страну к катастрофе. Когда из исламской республики выводили войска СССР, то действующий в Кабуле режим сохранялся еще несколько лет. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что сложившаяся сейчас в Афганистане ситуация — это очередное подтверждение тезиса, что насильственно насаждать демократию извне нельзя. Народ должен прийти к ней сам.

«Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов, а результат какой? А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа», — подчеркнул Путин.

Российский лидер напомнил, что советские войска покинули Афганистан организованно, а оставшийся там режим продлился несколько лет. Если бы СССР продолжал оказывать ему поддержку, то, вероятно, противоборствующие силы смогли бы договориться и сейчас ситуация в исламской республике была бы полностью другой.

Путин подчеркнул, что урок Афганистана оказался бесполезен для стран Запада, потому что их внешняя политика осталась без изменений. Они продолжают навязывать свою точку зрения другим государствам.

«Про Афганистан говорят: „Мы залезли туда, совершили ошибок много“. А в то же время в отношении других стран все то же самое продолжается. Санкции — это что такое? Это продолжение той же политики, навязывание своих стандартов», — пояснил президент России.

Он подчеркнул, что Россия должна исходить из новой реальности, когда «Талибан»* взял под контроль всю территорию Афганистана. В распаде исламской республики никто не заинтересован, но сама сложившаяся ситуация несет угрозу России и ее соседям.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.