Власть 19 июля 2023, 16:34 Путин сравнил технологии искусственного интеллекта с ракетным проектом СССР Президент Путин заявил о важности технологий искусственного интеллекта для будущего РИА «Новости»

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Технологии искусственного интеллекта — это самое перспективное направление, которое определит будущее. По своей важности они сравнимы с атомным или ракетным проектом Советского Союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Так глава государства прокомментировал предложение одного из участников заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

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«За этим будущее. Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет. По степени значимости для страны это не менее значимо, чем в свое время атомный или ракетный проект Советского Союза, который в середине 40-х и в 50-е годы осуществлялся», — заявил глава государства.

Президент России попросил председателя Сбера Германа Грефа обратить внимание на интересный проект и тут же продолжил с ним беседу, задав вопрос, сможет ли искусственный интеллект заменить собеседника на его посту. Греф признался, что к этому все идет, но рассчитывает, что при его жизни этого не случится.

«Видите, с такими людьми прогресс невозможен. Все будет теперь тормозить», — пошутил Путин, обращаясь к автору проекта об искусственном интеллекте.

В ходе своего выступления на заседании наблюдательного совета президент России Владимир Путин заявил о важности компьютерных игр в развитии человека. Он подчеркнул, что, несмотря на большие деньги в этой сфере, игры должны представлять собой гармоничное сочетание из искусства и образования.