Путин сравнил снижение экономики в России и других странах

Российский лидер отметил, что затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи нефти в рамках договоренностей ОПЕК+.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что после прохождения этой ситуации российская экономика пойдет в рост вместе с мировыми показателями. К этому нужно быть готовым. В этой связи нужно понять, какую работу на перспективу ведет «Роснефть» по дальнейшему развитию, в том числе по геологоразведке для поиска новых месторождений.

Игорь Сечин рассказал, что компания ведет стабильную работу согласно поставленным задачам стратегического развития. Общий объем добываемого сырья на сегодняшний день составляет около 6% от всего мирового уровня.

«Мы полностью соблюдаем все социальные обязательства, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, с падением цен на нефть, а также действием незаконных санкций. „Роснефть“ стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8% ВВП страны и 24% валового выпуска всего производственного сектора», — рассказал руководитель «Роснефти».

Игорь Сечин уточнил, что в результате соглашения ОПЕК+ компания действительно временно сократила добычу, но при этом делается все, чтобы минимизировать негативные последствия для социально-экономической сферы.

«Подходим с точки зрения ранжирования эффективности промыслов для того, чтобы минимизировать потери, сокращаем добычу — прежде всего на низкоэффективных, выработанных месторождениях», — пояснил глава «Роснефти».

В качестве примера он рассказал о снижении добычи на нефтяных скважинах Сахалина, где количество добываемого сырья очень низкое. Но при этом о сокращении рабочих мест речи не идет.

Сечин заявил, что период действия соглашения о снижении добычи нефти компания использует для консервации скважин и строительства новой инфраструктуры, чтобы после выйти на мировой рынок с большей эффективностью. По прогнозам главы «Роснефти», к обычному уровню добычи компания сможет вернуться через полтора-два года.

Сделка ОПЕК+ начала действовать с 1 мая 2020 года в связи с падением цен на нефть. Согласно итоговому соглашению, с мая по июнь страны — участники соглашения сократили добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Во втором полугодии сокращение добычи уменьшится до 7,7 миллиона баррелей, а с 1 января этот уровень составит лишь 5,8 миллиона баррелей.