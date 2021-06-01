Путин сравнил нагрузку многодетных семей с президентской

Президент России Владимир Путин провел онлайн-встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Он заявил, что нагрузка у многодетных родителей не меньше, чем у президента.

В частности, Путин пообщался с семьей из города Волжский Волгоградской области, где воспитывается восемь детей. Глава семьи удивился, что президент с такой большой нагрузкой сумел найти время для встречи с ними.

«У вас нагрузка не меньшая. Восемь детей у вас. Я представляю, какая у вас нагрузка. За каждым голову повернуть — голова отвалится», — передало РИА «Новости» слова президента.

Ранее российский лидер рассказал, как его мама работала ночным сторожем, чтобы иметь возможность уделять больше внимания ему днем, уточнила «Газета.ru». Родительница также работала нянечкой в больницах. Путин подчеркнул, что воспитание детей требует больших усилий, много времени и сердечного тепла. По его словам, ребенок в семье — это праздник.

В поздравительной речи, приуроченной к Международному дню защиты детей, президент отметил, что у школьников в России должны быть широкие возможности для того, чтобы почувствовать свое призвание.