Путин сравнил количество жертв в ДТП с потерями на войне

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно добиваться снижения смертности в дорожных авариях. Глава государства обратил внимание на эту проблему в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным, написало РИА «Новости».

«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», — заявил российский лидер.

Путин отметил, что в последнее время предпринимаются комплексные усилия. Полиция и дорожные службы, по его словам, работают все лучше.

«Нужно, конечно, развивать санитарную авиацию, оказывать помощь людям в первый час после аварии», — добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что нужно работать по всем направлениям.

Хуснуллин при этом сообщил, что смертность в ДТП стабильно снижается. Зампред кабмина отметил, что правительственная комиссия по безопасности дорожного движения слаженно работает. И первые результаты, по словам вице-премьера, неплохие.

В МВД ранее сообщили, что к 2030 году планируют снизить смертность на дорогах до одного человека на 10 тысяч автомобилей.