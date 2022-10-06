Путин сравнил инфляцию в России и Литве | 360°

Власть 06 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Путин сравнил инфляцию в России и Литве Президент Путин на совещании по вопросам экономики объявил о снижении инфляции до 13,5% РИА «Новости»

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Промышленное производство в России вернулось на уровень прошлого года, а инфляция сократилась до 13,5% — гораздо ниже, чем в некоторых европейских странах. Президент Владимир Путин объявил об этом на совещании по экономическим вопросам, сообщили в Кремле.

«Продолжает снижаться инфляция. По итогам прошлой недели она опустилась до 13,5%. Кстати говоря, вот в еврозоне — 10%, в Федеративной Республике Германия — 10,9%, в Нидерландах — 17,1%, в Латвии — 22,4%, в Литве — 22,5%, в Эстонии — 24,2%», — сказал он.

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Последние четыре месяца в России происходил спад промышленного производства. Однако тенденция изменилась и теперь оно вернулось к уровню прошлого года. Самые проблемные отрасли — металлургическая и автомобильная промышленность — постепенно восстанавливаются. Сельское хозяйство приросло на 4,6%, строительство — 7,4%.

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Владимир Путин добавил, что ориентированные на экспорт отрасли экономики остались под давлением. Они переключаются на другие рынки, но выстраивание новых логистических цепочек требует времени.

При этом европейские страны, которые отказались от поставок из России, сами же понесли убытки. Они переплачивают за многие товары, в том числе газ, нефть и металлы.

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