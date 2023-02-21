Эксклюзив 21 февраля 2023, 15:05 «Путин красавчик». Политтехнолог отметил интересную особенность речи президента Политтехнолог Маркелов: Путин специально не стал говорить в послании о сроках СВО РИА «Новости»

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Речь президента Владимира Путина во время обращения к Федеральному собранию была сложная, интересная и неагрессивная. Такое мнение высказал в разговоре с «360» политический советник Сергей Маркелов. Он отметил, что Запад ждал от российского лидера конкретики о проведении спецоперации, но глава государства сознательно не стал говорить о сроках ее завершения и раскрывать другие детали.

«Дан условный диагноз специальной военной операции с точки зрения России, с точки зрения других участников этого конфликта. Никаких прогнозов не дано. Думаю, это сознательно сделано. Была констатация тех вещей, которые говорились», — сказал Маркелов.

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Он считает, что такое содержание послания было уместно.

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«Россия понимает все вранье Запада, обманы, трюки. В ответ большим мазком дано, что за нами только победа, потому что мы единый народ, единая нация», — отметил собеседник «360».

По его словам, если бы Путин сказал о сроках, тогда бы его заявление растиражировали, кто-то бы начал критиковать. Речь была такой, чтобы было меньше зацепок для коллективного Запада и Украины. В частности, о сроках, количестве оружия.

«Они очень этого ждали. Путин это обошел, красавчик», — резюмировал Маркелов.

Заявление о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) означает, что Россия берет на себя право больше не соблюдать договоренности, считает политический советник.

Президент обозначил, что РФ никогда первой не будет проводить ядерные испытания, но всегда будет ориентироваться на шаги Запада. Маркелов выразил уверенность в том, что Россия проведет ядерные испытания, если США сделают это первыми.

«Приостановка на политическом языке — это и есть выход. У нас есть что протестировать, и старые запасы», — подчеркнул он.

Также Маркелов отметил в речи Путина блок про усиление роли государства.

«По конструкции речь очень сложная, очень интересная, но стилистически она неагрессивна. Она больше психотерапевтическая и солидная», — заключил политический советник.

Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 20 февраля. Он затронул такие темы, как СВО, ДСНВ, экономика страны, МРОТ и другие.