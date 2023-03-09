Власть 09 марта 2023, 22:52 Путин созвонился с президентом Египта Путин провел телефонные переговоры с египетским коллегой Сиси РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси. Разговор состоялся по инициативе египетской стороны, сообщили на официальном сайте Кремля.

Главы государств отметили поступательное развитие традиционно дружественных и выгодных связей в торгово-экономической и гуманитарной областях.

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«Конкретно затрагивались вопросы поставок в Арабскую Республику российской сельскохозяйственной продукции, а также реализация крупных совместных проектов в сферах энергетики и промышленности», — отметили в пресс-службе Кремля.

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Эти вопросы в ближайшее время обсудят во время заседания двусторонней Межправительственной комиссии в Каире. Также в ходе разговора Путин поведал российский подход к зерновой сделке и экспорту отечественного продовольствия и удобрений на международные рынки. Президент акцентировал внимание на необходимости их комплексного выполнения.

Стороны договорились продолжить координацию усилий обеих стран по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар накануне сообщил, что власти республики проводят переговоры с Россией, Украиной и ООН по поводу продолжения зерновой сделки, срок которой совсем скоро подойдет к концу.