Путин созвал срочное заседание Совета безопасности. Вот его речь

Путин проводит заседание Совета безопасности. Вот главное из его речи.

— Действия российских военных заслуживают самой высокой оценки. Они работают мужественно, профессионально, героически выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества.

— Неонацисты и бандеровцы выставляют системы залпового огня в центральных районах крупных городов, в том числе и Киева. Они хотят вызвать ответный огонь России по гражданским объектам, чтобы потом обвинить нас в убийстве мирных граждан. Так действуют террористы.

— Военная операция ведется, как и ожидалось, не против регулярной армии Украины, а против националистов и бандеровцев.

К ВСУ:

— Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.