Власть 22 июня 2023, 12:00 Путин созвал совещание с членами Совбеза по поводу СВО Президент России Путин начал совещание с постоянными членами Совбеза РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин созвал совещание с постоянными членами Совета безопасности в четверг, 22 июня. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Прежде всего, мне хотелось бы начать с самых важных на сегодняшний день вопросов, актуальной повестки. Это ситуация в зоне проведения специальной операции», — сказал Путин.

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Глава государства попросил министра обороны Сергея Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий.

Ранее Путин сообщил о затишье в зоне проведения специальной операции. По его словам, украинские подразделения потеряли очень много живой силы и военной техники в попытках продвинуться в контрнаступлении.

Также российский лидер отдал должное работе отечественной авиации, назвав работу летчиков безукоризненной. Он уточнил, что после начала контрнаступления ВСУ лишились 678 бронемашин и 245 танков.