Путин заявил об упущенном годе при реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин заявил, что в рамках нацпроектов на закупку машин и оборудования направили колоссальные средства, большую часть которых так и не освоили. В результате этого упустили целый год.

«Эти средства должны работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту. Поручения на этот счет давались еще в 2018 году. В результате того, что долго собирались с мыслями, почти год упущен», — приводит «Интерфакс» слова выступления Путина на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Глава Российского государства также подчеркнул, что темпы реализации национальных проектов серьезно тормозит неритмичный механизм финансирования. Он назвал его негибким и костным.

Освоение ресурсов постоянно смещается на конец года, и даже после внедрения электронного бюджета эти вопросы решить не удалось. Ранее Путин усомнился в том, что россияне ощущают перемены к лучшему после реализации нацпроектов.