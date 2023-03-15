15 марта 2023, 15:26
Путин сообщил об этапе перемен в России
Путин заявил, что Россия проходит этап перемен
Россия в настоящее время проходит этап позитивных перемен, укрепляя независимость и суверенитет. Об этом на заседании расширенного состава коллегии Генеральной прокуратуры заявил президент страны Владимир Путин.
«Мы акцентируем внимание на позитивных масштабных переменах, направленных на укрепление независимости и суверенитета страны, создании условия уверенного развития для будущего России», — отметил он.
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Путин отметил, что доверие населения осталось основой стабильной работы властей России. Он подчеркнул, что политическая система хорошо организована и обеспечивает жителям стабильные условия для жизни.
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Кроме того, президент назвал укрепление правопорядка, надежную защиту прав и свобод россиян базой для развития России как правового и суверенного государства.
Также Путин подчеркнул, что в период санкционного давления со стороны Запада в стране необходимо расширить экономические свободы для бизнеса.
Россия
Владимир Путин
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