Путин сообщил о совместных военных учениях ОКДБ, запланированных на осень

На осень 2022 года запланированы совместные военные учения Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече глав государств — членов ОДКБ.

«На осень этого года запланирована целая серия совместных учений нашей организации в Казахстане, Кыргызстане, в Таджикистане. Уверен, что эти мероприятия послужат повышению боеготовности и уровня координации военных структур наших государств и в целом миротворческого потенциала ОДКБ», — процитировало Путина РИА «Новости».

По словам российского лидера, предстоит заниматься оснащением коллективных сил ОДКБ современным вооружением и техникой, а также работать над повышением оперативной совместимости воинских контингентов и улучшением слаженности совместных действий военных структур и спецслужб. Эти вопросы отрабатываются в ходе обучений по линии ОДКБ, но теперь практику их проведения будут расширять, добавил Владимир Путин.

Он также выразил надежду на дальнейшее развитие организации даже на непростом внешнеполитическом фоне, написал ТАСС.